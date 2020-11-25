У Бразилії сталася масштабна ДТП з автобусом - щонайменше 41 людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Кількість жертв зіткнення пасажирського автобуса з вантажівкою в бразильському штаті Сан-Паулу зросла до 41 особи. Про це повідомив телеканал Globo, пише УНН також зі посиланням на місцеве агентство UOL.
Раніше говорилося про 37 жертв і 15 постраждалих. За інформацією телеканалу, ще 11 пасажирів доставлені в місцеві лікарні, більшість постраждалих знаходиться у важкому стані.
Уточнюється, що аварія сталася в районі 06:30 за місцевим часом (11:30 за київським часом) на трасі між містами Тагуан і Такаурітуба на півдні штату. Рух по трасі призупинено.
Розпочато розслідування причин ДТП. Раніше повідомлялося про те, що в автобусі в момент аварії перебували 53 людини.