У Бразилії сталася масштабна ДТП з автобусом - щонайменше 41 людина загинула

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Кількість жертв зіткнення пасажирського автобуса з вантажівкою в бразильському штаті Сан-Паулу зросла до 41 особи. Про це повідомив телеканал Globo, пише УНН також зі посиланням на місцеве агентство UOL.

Раніше говорилося про 37 жертв і 15 постраждалих. За інформацією телеканалу, ще 11 пасажирів доставлені в місцеві лікарні, більшість постраждалих знаходиться у важкому стані.

Уточнюється, що аварія сталася в районі 06:30 за місцевим часом (11:30 за київським часом) на трасі між містами Тагуан і Такаурітуба на півдні штату. Рух по трасі призупинено.

Розпочато розслідування причин ДТП. Раніше повідомлялося про те, що в автобусі в момент аварії перебували 53 людини.

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