В Бразилии произошло масштабное ДТП с автобусом - по меньшей мере 41 человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Число жертв столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в бразильском штате Сан-Паулу выросло до 41 человек. Об этом сообщил телеканал Globo, пишет УНН также со ссылкой на местное агентство UOL.
Ранее говорилось о 37 жертвах и 15 пострадавших. По информации телеканала, еще 11 пассажиров доставлены в местные больницы, большинство пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Уточняется, что авария произошла в районе 06:30 по местному времени (11:30 по киевскому времени) на трассе между городами Тагуаи и Такауритуба на юге штата. Движение по трассе приостановлено.
Начато расследование причин ДТП. Ранее сообщалось о том, что в автобусе в момент аварии находились 53 человека.