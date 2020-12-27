ДТП в Камеруне: не менее 37 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. На западе Камеруна автобус столкнулся с грузовым автомобилем, в результате чего погибли 37 человек, еще 18 получили ранения, сообщает агентство Associated Press, пишет УНН.
Авария произошла утром на дороге Фумбан — Яунде, автобус на 70 мест ехал в камерунскую столицу Яунде. “Люди возвращались с рождественских праздников, часть пассажиров направлялась к родным для встречи Нового года”, — сообщил агентству член региональной администрации Абсалом Мононо Волоа.
Он добавил, что число погибших может возрасти.
Напомним, в конце ноября в Бразилии произошло масштабное ДТП с автобусом — по меньшей мере 41 человек погиб.