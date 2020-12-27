У Єгипті в результаті ДТП загинули 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Щонайменше 12 людей загинули і шестеро постраждали в неділю в результаті дорожньої аварії в Єгипті. Про це повідомив новинний портал Ahl Masr з посиланням на заяву губернатора провінції Асуан Ашрафа Аттийя, де сталася аварія, передає УНН.
За наявною інформацією, переповнений людьми мікроавтобус зіткнувся з пікапом на провідній в Каїр трасі в районі міста Ком-Омбо. Що стало причиною дорожнього інциденту, не повідомляється.
Як повідомляв УНН, на заході Камеруну автобус зіткнувся з вантажним автомобілем, в результаті чого загинули 37 людей, ще 18 отримали поранення.
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