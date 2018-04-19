В ЕБРР назвали основное направление инвестиций в украинские дороги

"В Украине на дорогах за год гибнет больше людей, чем в АТО. Учитывая это, для нас во всех инвестициях, которые мы будем делать в автомобильные дороги, очень важными компонентом будет повышение безопасности движения", - сказала Петров.

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Как сообщал УНН, из-за масштабных ДТП последних дней с участием транспорта общего пользования и многочисленных потерь и травмирования людей полиция проверит техническое состояние пассажирского парка.