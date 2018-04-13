Експерт сказав, коли в Україні з'являться якісні дороги

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Поки в Україні не буде запроваджено найжорстокішу відповідальність для керівників автодорожніх компаній, українцям не варто розраховувати на якісні дороги. Про це в коментарі УНН повідомив екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко.

“У нас будь-яка сума, виділена на дороги, буде розчинятися в кишенях керівників компаній, що працюють в автодорожній галузі. Вони є вічним двигуном з освоєння бюджетних коштів людьми, які рвуться до цих посад”, - сказав Кучеренко.

Як пояснив він, злодійство і відкати на дорогах за рахунок порушення технологій, термінів, як і раніше процвітає. І це є величезною проблемою.

“У кошторисах на капітальні ремонти доріг виділяються нормальні суми, кошторис завищується, в результаті недосипають щебінку або засипають не ту, чи не той цемент, використовують не ту технологію, не ту техніку, для того, щоб ”відкотити“ 50%. У результаті цей ремонт, який повинен прослужити 5-7 років, через рік-два сповзає. Якщо навіть в Києві дороги в жахливому стані, то що говорити про всю Україну. Наприклад, на таких напрямках як Кропивницький - Миколаїв або Кривий Ріг - Миколаїв доріг немає взагалі”, - зазначив Кучеренко.

При цьому він додав, що на думку фахівців, в Україні потрібно будувати нові дороги. Однак це колосально дорого. Таким чином виходить, що дороги не будуються, а при капремонтах половина коштів освоюється в “кишені”, а ремонти служать не той період часу, який повинні.

“При цьому відповідальності немає ніякої. Керівників Дорожньо-експлуатаційних управлінь та інших підприємств, що займаються дорогами, не карають. А значить, що в цих відкатах, в освоєнні цих мільярдів задіяні серйозні люди. Крім того, це вічний бізнес для шиномонтажу”, - підкреслив екс-міністр ЖКГ.

За його словами, керівник Укравтодору Славомір Новак в цих умовах не в змозі проконтролювати якість ремонтів.

Також експерт звернув увагу на те, що Україна втрачає величезні кошти через відсутність нормальних доріг, оскільки інші країни не можуть використовувати нашу інфраструктуру для транзиту і доставки товарів.

“Німеччина в 30-х роках піднялася саме завдяки будівництву доріг, аналогічно вчинив і Рузвельт, потрапивши у Велику депресію, коли вони повністю покрили США дорожньою мережею. І все одразу пожвавилося, оскільки дороги — це бізнес-міграція населення, це туризм, це транспорт, перевезення, інвестиції, тому що логістика — це головне в сучасному світі”, - підкреслив Олексій Кучеренко і додав, що Прем’єр-міністр Володимир Гройсман повинен відповідати персонально за стан доріг в Україні.

Раніше повідомлялося, що цього року загальний дорожній бюджет перевищує 47 млрд грн — без урахування коштів від митного експерименту. Субвенція місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах становить 11,5 млрд грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів очікує звіт Укравтодору про перевірку якості проведених дорожніх робіт в середині травня.

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