Качество ремонта дорог: Кабмин ожидает отчет Укравтодора в середине мая

“Кабинет Министров Украины планирует в середине мая заслушать отчет Государственного агентства автомобильных дорог Украины по проверке качества дорожных работ. Все, что будет сделано халтурно — платить за это не будем”, - отметил Гройсман.

Глава правительства также сообщил, что трассу “Киев-Одесса” приведут к приемлемому для движения транспорта состоянию уже к 1 мая.

Отметим, в этом году общий дорожный бюджет превышает 47 млрд грн — без учета средств от таможенного эксперимента. Субвенция местным бюджетам на финансовое обеспечение строительства, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах составляет 11,5 млрд грн.

Напомним, в этом году дорожные работы предусматривают проведение проверок качества уже построенных и отремонтированных дорог, внедрение новых норм контроля качества дорог, которые строятся, а также внедрение контроля нагрузки транспорта, который осуществляют подразделения Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.