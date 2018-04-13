Якість ремонту доріг: Кабмін очікує на звіт Укравтодору в середині травня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Кабінет міністрів очікує на звіт Укравтодору про перевірку якості проведених дорожніх робіт в середині травня. Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, у ході робочї поїздки на Черкащину, передає УНН з посиланням на “Урядовий портал”.
“Кабінет Міністрів України планує в середині травня заслухати звіт Державного агентства автомобільних доріг України щодо перевірки якості дорожніх робіт. Все, що буде зроблено халтурно — платити за це не будемо”, — зауважив Гройсман.
Глава уряду також повідомив, що трасу “Київ-Одеса” приведуть до прийнятного для руху транспорту стану вже до 1 травня.
Зазначимо, цього року загальний дорожній бюджет перевищує 47 млрд грн — без урахування коштів від митного експерименту. Субвенція місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах становить 11,5 млрд грн.
Нагадаємо, цьогорічні дорожні роботи передбачають проведення перевірок якості вже побудованих та відремонтованих доріг, запровадження нових норм контролю якості доріг, що будуються, а також запровадження контролю навантаження транспорту, який здійснюють підрозділи Державної служби України з безпеки на транспорті.