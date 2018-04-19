У ЄБРР назвали основний напрям інвестицій в українські дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Підвищення безпеки руху стане одним із основних напрямів при інвестуванні розвитку автомобільних доріг України з боку Європейського банку реконструкції і розвитку. Про це на III Українському інфраструктурному форумі сказала заступник директора ЄБРР в Україні Марина Петров, передає кореспондент УНН.
"В Україні на дорогах за рік гине більше людей, ніж в АТО. З огляду на це, для нас, у всіх інвестиціях, які ми робитимемо у автомобільні дороги, дуже важливими компонентом буде підвищення безпеки руху", - сказала Петров.
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Як повідомляв УНН, через масштабні ДТП останніх днів за участю транспорту загального користування і чисельних втрат і травмування людей поліція перевірить технічний стан пасажирського парку.