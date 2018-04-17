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Поліція перевірить технічний стан пасажирського транспорту в Україні

Поліція перевірить технічний стан пасажирського транспорту в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Через масштабні ДТП останніх двох днів за участю транспорту загального користування і чисельних втрат і травмування людей поліція перевірить технічний стан пасажирського парку. Як повідомляє Департамент комунікації МВС України, про це повідомив сьогодні під час відеоселекторної наради з керівництвом структурних підрозділів МВС голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає УНН.

“Вчора у ДТП в Луганській області та Одесі тілесні ушкодження отримали по 10 пасажирів. Сьогодні зранку маємо жахливу трагедію у Кривому Розі. На цей час вісім загиблих та 15 травмованих. Звертаюся до керівників підрозділів поліції в областях, патрульної поліції та підрозділів превенції: ми маємо звернути увагу на дорожньо-транспортну інфраструктуру та зробити все, аби попередити такі страшні випадки”, — підкреслив С.Князєв.

Як зазначили у МВС, керівникам, відповідальним за напрям превенції та безпеки на дорогах поставлено завдання негайно розробити план комплексних дій з посилення профілактичних заходів. Йдеться як про перевірку технічного стану автобусів, на яких здійснюються пасажирські перевезення, перевірку дозволів та погодження маршрутів руху транспортних засобів, так і перевірку діяльності перевізників на відповідність усім необхідним вимогам, згідно з чинним законодавством.

“Найближчим часом ми очікуємо різке збільшення переміщення громадян в державі — у зв’язку з вихідними днями. Тому кількість нарядів поліції превенції на вулицях також буде збільшено”, — підкреслив С.Князєв.

Нагадаємо, сьогодні у Кривому Розі у ДТП за участю легкового автомобіля, маршрутного мікроавтобуса та автобуса, який перевозив співробітників одного з міських підприємств, загинуло вісім людей та постраждала 21 особа.

У понеділок у Луганській області внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали десять людей, ще десятеро були травмовані в Одесі, внаслідок зіткнення вантажівки з маршрутним таксі.

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