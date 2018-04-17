Поліція перевірить технічний стан пасажирського транспорту в Україні

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Через масштабні ДТП останніх двох днів за участю транспорту загального користування і чисельних втрат і травмування людей поліція перевірить технічний стан пасажирського парку. Як повідомляє Департамент комунікації МВС України, про це повідомив сьогодні під час відеоселекторної наради з керівництвом структурних підрозділів МВС голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає УНН.