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Полиция проверит техническое состояние пассажирского транспорта в Украине

Полиция проверит техническое состояние пассажирского транспорта в Украине

Киев  •  УНН

 • 9023 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. За масштабных ДТП последних двух дней с участием транспорта общего пользования и многочисленных потерь и травмирования людей полиция проверит техническое состояние пассажирского парка. Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, об этом сообщил сегодня во время видеоселекторного совещания с руководством структурных подразделений МВД глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает УНН.

“Вчера в ДТП в Луганской области и Одессе телесные повреждения получили по 10 пассажиров. Сегодня утром ужасная трагедия в Кривом Роге. В настоящее время восемь погибших и 15 травмированных. Обращаюсь к руководителям подразделений полиции в областях, патрульной полиции и подразделений превенции: мы должны обратить внимание на дорожно-транспортную инфраструктуру и сделать все, чтобы предупредить такие страшные случаи”, - подчеркнул С.Князев.

Как отметили в МВД, руководителям, ответственным за направление превенции и безопасности на дорогах поставлена задача немедленно разработать план комплексных действий по усилению профилактических мероприятий. Речь идет как о проверке технического состояния автобусов, на которых осуществляются пассажирские перевозки, проверке разрешений и согласования маршрутов движения транспортных средств, так и проверке деятельности перевозчиков на соответствие всем необходимым требованиям, в соответствии с действующим законодательством.

“В ближайшее время мы ожидаем резкое увеличение перемещения граждан в стране — в связи с выходными днями. Поэтому количество нарядов полиции превенции на улицах также будет увеличено”, - подчеркнул С.Князев.

Напомним, сегодня в Кривом Роге в ДТП с участием легкового автомобиля, маршрутного микроавтобуса и автобуса, который перевозил сотрудников одного из городских предприятий, погибли восемь человек и пострадал 21 человек.

В понедельник в Луганской области в результате ДТП телесные повреждения получили десять человек, еще десять травмированы в Одессе, в результате столкновения грузовика с маршрутным такси.

Украинские Национальные Новости

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