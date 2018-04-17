Масштабна ДТП у Кривому Розі: кількість постраждалих збільшилася
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля, пасажирського автобуса та маршрутного таксі у Кривому Розі постраждала 21 особа. Про це повідомила прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області, передає УНН.
"17 квітня о 5:45 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про ДТП на перехресті проспекту Металургів та вулиці Героїв АТО Металургійного району міста Кривий Ріг. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля, пасажирського автобуса та маршрутного таксі за попередніми даними загинуло 8 осіб та постраждала 21 особа", – йдеться в повідомленні.
На момент зіткнення у легковому автомобілі перебували 2 особи, у пасажирському автобусі – 3 особи, а у маршрутному таксі – орієнтовно 25 осіб.
"Підрозділом ГУ ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання вирізано 3 особи з пошкоджених транспортних засобів, двоє з яких вже були загиблими. Врятована 1 особа – водій маршрутного таксі. Постраждалі направлені до лікарень м. Кривий Ріг. Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу", – зазначили рятувальники.
Нагадаємо, смертельна ДТП за участю маршрутки та автобуса сталася в Кривому Розі на Дніпропетровщині.