Масштабна ДТП в Кривому Розі за участю маршрутки і автобуса: вісім загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Смертельна ДТП за участю маршрутки і автобуса сталося в Кривому Розі на Дніпропетровщині. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в області.
"Поліція розслідує ДТП, в якій загинуло 8 людей. Понад 18 постраждалих доставлені до лікарні, серед них 4 знаходяться у вкрай важкому стані", - йдеться у повідомленні.
Повідомлення про ДТП за участю легкового автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса, який перевозив співробітників одного з підприємств Кривого Рогу, надійшло до поліції 17 квітня близько 5:53. Подія сталася на перехресті вулиць Металургів та Героїв АТО у Кривому Розі.
За фактом резонансної дорожньо-транспортної пригоди в Кривому Розі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ.
Зараз на місці працюють слідчі слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області.
Нагадаємо, у результаті ДТП в Одесі постраждало 11 осіб, серед яких дитина.