Масштабное ДТП в Кривом Роге с участием маршрутки и автобуса: восемь погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Смертельное ДТП с участием маршрутки и автобуса произошло в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в области.
"Полиция расследует ДТП, в котором погибло 8 человек. Более 18 пострадавших доставлены в больницу, среди них 4 находятся в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса, который перевозил сотрудников одного из предприятий Кривого Рога, поступило в полицию 17 апреля около 5:53. ЧП произошло на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО в Кривом Роге.
По факту резонансного ДТП в Кривом Роге полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК.
Сейчас на месте работают следователи следственного управления ГУ НП в Днепропетровской области.
Напомним, в результате ДТП в Одессе пострадали 11 человек, среди которых ребенок.