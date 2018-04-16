В результаті ДТП в Одесі постраждало 11 осіб, серед яких дитина
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 16 квітня. УНН. Сьогодні близько 06:30 в Одесі сталося зіткнення двох транспортних засобів на перехресті вулиць Корнюшина - Кордонная. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Одеської області.
"Водій легкового автомобіля Мерседес, рухаючись вулицею Кордонній зі сторони вулиці Малиновського, не надав перевагу в русі автобусу Мерседес, який рухався по вул. Корнюшина. В результаті зіткнення за медичною допомогою звернулися 11 осіб", - зазначили у поліції.
Серед постраждалих є неповнолітній пасажир. 6-річного хлопчика доставили в лікарню з легкими тілесними ушкодженнями.
На місці події працює слідчий.
Нагадаємо, в Одеській області в результаті зіткнення легкового автомобіля з відбійником загинула дитина, троє дорослих отримали травми.