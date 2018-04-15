На Одещині у ДТП загинула дитина, ще троє осіб травмовані

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. В Одеській області в результаті зіткнення легкового автомобіля з відбійником загинула дитина, троє дорослих отримали травми. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Одеській області, передає УНН.

“Сьогодні близько дев’ятої години ранку біля с.Старі Маяки на київській трасі автомобіль Renault Logan під керуванням жінки-водія зіткнувся з металевою огорожею (відбійником). В результаті аварії один з пасажирів транспортного засобу — хлопчик, 2007 р.н., — загинув. Ще троє (жінка та двоє чоловіків) — отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Сама водій від госпіталізації відмовилася”, — йдеться у повідомленні.

Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.

Як повідомляв УНН, на Закарпатті чоловік на переході збив на смерть неповнолітню.

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