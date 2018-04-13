На Закарпатті чоловік на переході збив на смерть неповнолітню

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Мукачівська поліція з’ясовує обставини аварії, внаслідок якої в реанімації померла неповнолітня 16-річна дівчина-пішохід. Про це в мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає УНН.

“Сьогодні, 13 квітня, о 16:35 до поліції Мукачівщини надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про смерть 16-річної мешканки села Іванівці, що на Мукачівщині. Слідчо-оперативна група, яка виїхала за викликом, встановила, що несумісні з життям травми дівчина отримала в результаті аварії. Попередньо встановлено, що 21-річний водій автомобіля „Ford Mondeo“, мешканець Хуста, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дівчину, котра переходила дорогу на пішохідному переході”, — йдеться в повідомлені.

Дорожньо-транспортна пригода відбулася на трасі “Київ-Чоп” поблизу рідного села потерпілої. Приїзду слідчих водій дочекався на місці автопригоди. Станом на тепер його доставляють до лікарні для медосвідування на вміст алкоголю в крові.

За фактом аварії у поліції розпочали слідство. Наразі відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Слідство у справі триває.

Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва засудив до шести років позбавлення волі співробітника СБУ, який, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, скоїв ДТП зі смертельними наслідками.

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