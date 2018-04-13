На Закарпатье мужчина на переходе сбил насмерть несовершеннолетнюю

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Мукачевский полиция выясняет обстоятельства аварии, в результате которой в реанимации умерла несовершеннолетняя 16-летняя девушка-пешеход. Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает УНН.

"Сегодня, 13 апреля, в 16:35 в полицию Мукачевского поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи о смерти 16-летней жительницы села Ивановцы, что в Мукачевском районе. Следственно-оперативная группа, которая выехала по вызову, установила, что несовместимые с жизнью травмы девушка получила в результате аварии. Предварительно установлено, что 21-летний водитель автомобиля "Ford Mondeo", житель Хуста, не справился с управлением и совершил наезд на девушку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе", - говорится в сообщении.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе "Киев-Чоп" вблизи родного села потерпевшей. Приезда следователей водитель дождался на месте ДТП. По состоянию на сейчас его доставляют в больницу для медосвидетельствования на содержание алкоголя в крови.

По факту аварии в полиции начали следствие. Сейчас открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего. Следствие по делу продолжается.

Напомним, Святошинский районный суд Киева приговорил к шести годам лишения свободы сотрудника СБУ, который, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП со смертельным исходом.

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