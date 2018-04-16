В результате ДТП в Одессе пострадали 11 человек, среди которых ребенок

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ОДЕССА-КИЕВ. 16 апреля. УНН. Сегодня около 6:30 в Одессе произошло столкновение двух транспортных средств на перекрестке улиц Корнюшин - Кордонная. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

"Водитель легкового автомобиля Мерседес, двигаясь по улице Кордонная со стороны улицы Малиновского, не предоставил преимущество в движении автобусу Мерседес, который двигался по ул. Корнюшин. В результате столкновения за медицинской помощью обратились 11 человек", - отметили в полиции.

Среди пострадавших есть несовершеннолетний пассажир. 6-летнего мальчика доставили в больницу с легкими телесными повреждениями.

На месте происшествия работает следователь.

Напомним, в Одесской области в результате столкновения легкового автомобиля с отбойником погиб ребенок, трое взрослых получили травмы.

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