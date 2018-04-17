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Масштабное ДТП в Кривом Роге: число пострадавших увеличилось

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. В результате столкновения легкового автомобиля, пассажирского автобуса и маршрутного такси в Кривом Роге пострадал 21 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области, передает УНН.

"17 апреля в 5:45 в службу спасения "101" поступило сообщение о ДТП на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Героев АТО Металлургического района города Кривой Рог. В результате столкновения легкового автомобиля, пассажирского автобуса и маршрутного такси по предварительным данным погибло 8 человек и пострадал 21 человек", - говорится в сообщении.

На момент столкновения в легковом автомобиле находились 2 человека, в пассажирском автобусе - 3 человека, а в маршрутном такси - ориентировочно 25 человек.

"Подразделением ГУ ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования вырезано 3 человека из поврежденных транспортных средств, двое из которых уже были погибшими. Спасенный 1 человек – водитель маршрутного такси. Пострадавшие направлены в больницы г. Кривой Рог. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу", – отметили спасатели.

Напомним, смертельное ДТП с участием маршрутки и автобуса произошло в Кривом Роге Днепропетровской области.

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