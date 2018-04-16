Мікроавтобус зіштовхнувся із вантажівкою на Луганщині, 10 осіб постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Внаслідок зіткнення пасажирського мікроавтобусу з “МАЗом” у Лисичанську постраждало 10 осіб. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Луганській області, передає УНН.
“Сьогодні, о 12.10 на перехресті вулиць Машинобудівельників та вул. Гора Попова м. Лисичанськ сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля „МАЗ“ та мікроавтобусу „Рута“. Станом на 16.00 відомо про 10 постраждалих. У трьох — перелами ребер та ключиці, у сімох громадян — ушиби”, — йдеться у повідомленні.
На місце події продовжують працювати співробітники ГУНП, Лисичанського відділу поліції та патрульної поліції, фахівці ДСНС та лікарі швидкої медичної допомоги.
Нагадаємо, в Одесі сталося зіткнення двох транспортних засобів на перехресті вулиць Корнюшина — Кордонная. Водій легкового автомобіля Мерседес, рухаючись вулицею Кордонній зі сторони вулиці Малиновського, не надав перевагу в русі автобусу Мерседес, який рухався по вул. Корнюшина. В результаті зіткнення за медичною допомогою звернулися 11 осіб.