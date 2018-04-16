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Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Луганской области, 10 человек пострадали

Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Луганской области, 10 человек пострадали

Киев  •  УНН

 • 10689 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В результате столкновения пассажирского микроавтобуса с "МАЗом" в Лисичанске пострадало 10 человек. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Луганской области, передает УНН.

"Сегодня, в 12.10 на перекрестке улиц Машиностроителей и ул. Гора Попова г. Лисичанск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "МАЗ" и микроавтобуса "Рута". По состоянию на 16.00 известно о 10 пострадавших. У трех - переломы ребер и ключицы, у семи граждан - ушибы", - говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГУНП, Лисичанского отдела полиции и патрульной полиции, специалисты ГСЧС и врачи скорой медицинской помощи.

Напомним, в Одессе произошло столкновение двух транспортных средств на перекрестке улиц Корнюшин - Кордонная. Водитель легкового автомобиля Мерседес, двигаясь по улице Кордонной со стороны улицы Малиновского, не предоставил преимущество в движении автобусу Мерседес, который двигался по ул. Корнюшин. В результате столкновения за медицинской помощью обратились 11 человек.

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