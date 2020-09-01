В ВСП отказались отстранять от осуществления правосудия еще двух судей ОАСК

Так, ВСП во время заседания 1 сентября рассмотрел ходатайство Генерального прокурора Ирины Венедиктовой о временном отстранении судьи ОАСК Игоря Качура и судьи ОАСК Алексея Огурцова от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

О деятельности Огурцова, то ВСП вернул Генпрокурору ходатайство об отстранении от осуществления правосудия этим судьей ОАСК.

“ВСП вернул без рассмотрения ходатайство Генерального прокурора Ирины Венедиктовой о временном отстранении судьи Окружного административного суда города Киева Алексея Огурцова от осуществления правосудия в связи с нарушением порядка уведомления судьи о подозрении. В частности, в связи с нарушением статей 135, 276, 278 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, — сообщили в пресс-центре ВСП по ситуации с Огурцовым.

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В свою очередь, Высший совет правосудия постановил отказать в удовлетворении ходатайства генпрокурора о временном отстранении судьи ОАСК Игоря Качура.

“По результатам рассмотрения материалов, приобщенных к ходатайству, ВСП решил отказать в удовлетворении ходатайства Генерального прокурора о временном отстранении судьи ОАСК Качура Игоря Анатольевича от осуществления правосудия в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых ему подозрений”, — сообщили в ВСП.

Отмечается, что в ВСП пришли к выводу, что доказательства в подтверждение совершения судьей Качуром инкриминируемых ему преступлений, полученные способом, который не соответствует требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины, — без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных в ходе расследования другого уголовного производства.

“Не обосновано также наличие рисков, на которые ссылается Генеральный прокурор в своем ходатайстве, что вроде могут возникнуть в случае продолжения осуществления правосудия судьей Качуром. Офисом Генерального прокурора не представлено доказательств того, что судья имеет возможность влиять на свидетелей и подозреваемых, допрашивать во время досудебного расследования, и таким образом противоправно препятствовать установлению обстоятельств уголовного преступления”, — сообщили в пресс-службе ВСП по ситуации с судьей Качуром.