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У ВРП відмовились відстороняти від здійснення правосуддя ще двох суддів ОАСК

Київ • УНН

 • 16197 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Вища рада правосуддя ухвалила відмовити у задоволенні клопотання Генпрокурора про тимчасове відсторонення судді Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) Ігоря Качура. У свою чергу, стосовно судді ОАСК Олексія Огурцова - ВРП повернула Офісу Генпрокурора клопотання про відсторонення від здійснення правосуддя цим суддею. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВРП.

У ВРП відмовились відстороняти від здійснення правосуддя ще двох суддів ОАСК

Так, ВРП під час засідання 1 вересня розглянула клопотання Генерального прокурора Ірини Венедіктової про тимчасове відсторонення судді ОАСК Ігоря Качура та судді ОАСК Олексія Огурцова від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Стосовно діяльності Огурцова, то ВРП повернула Генпрокурору клопотання про відсторонення від здійснення правосуддя цим суддею ОАСК.

“ВРП повернула без розгляду клопотання Генерального прокурора Ірини Венедіктової про тимчасове відсторонення судді Окружного адміністративного суду міста Києва Олексія Огурцова від здійснення правосуддя у зв’язку з порушенням порядку повідомлення судді про підозру. Зокрема, у зв’язку з порушенням статей 135, 276, 278 Кримінального процесуального кодексу України”, — повідомили у пресцентрі ВРП щодо ситуації з Огурцовим.

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Своєю чергою, Вища рада правосуддя ухвалила відмовити у задоволенні клопотання Генпрокурора про тимчасове відсторонення судді ОАСК Ігоря Качура.

“За результатами розгляду матеріалів, долучених до клопотання, ВРП ухвалила відмовити у задоволенні клопотання Генерального прокурора про тимчасове відсторонення судді ОАСК Качура Ігоря Анатолійовича від здійснення правосуддя у зв’язку із відсутністю належного обґрунтування висунутих йому підозр”, — повідомили у ВРП.

Зазначається, що у ВРП дійшли висновку, що докази на підтвердження вчинення суддею Качуром інкримінованих йому злочинів, здобуті у спосіб, що не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, — без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час розслідування іншого кримінального провадження.

“Не обґрунтована також наявність ризиків, на які посилається Генеральний прокурор у своєму клопотанні, що начебто можуть виникнути в разі продовження здійснення правосуддя суддею Качуром. Офісом Генерального прокурора не надано доказів того, що суддя має можливість впливати на свідків та підозрюваних, яких допитуватимуть під час досудового розслідування, і у такий спосіб протиправно перешкоджати встановленню обставин кримінального правопорушення”, — повідомили у пресслужбі ВРП щодо ситуації з суддею Качуром.

Як повідомлялося, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про повернення без розгляду Генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про відсторонення від правосуддя голови ОАСК Павла Вовка та відмовилася відсторонити заступника голови ОАСК Євгена Аблова.

Нагадаємо, 1 вересня 2020 року Вища рада правосуддя розглянула клопотання Генерального прокурора про тимчасове відсторонення голови Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступника та суддів цього ж суду у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Як повідомляли раніше у САП, голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру.

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