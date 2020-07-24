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ВРП поскаржилася в Офіс Генпрокурора через виклик своїх членів на допит у справі Вовка

ВРП поскаржилася в Офіс Генпрокурора через виклик своїх членів на допит у справі Вовка

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Вища рада правосуддя звернулася до Офісу Генпрокурора із проханням розслідувати "втручання у діяльність" членів ВРП, яких викликали на допит як свідків у справі суддів Окружного адміністративного суду Києва, який очолює суддя Павло Вовк. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВРП.

"22 липня 2020 року до Вищої ради правосуддя надійшли повідомлення членів ВРП Віктора Грищука, Павла Гречківського та Олега Прудивуса про втручання у їхню діяльність… Рішенням від 23 липня 2020 року Вища рада правосуддя звернулась до Офісу Генерального прокурора з проханням забезпечити перевірку цих повідомлень із дотриманням приписів статті 19 Конституції України та статті 214 "Початок досудового розслідування" Кримінального процесуального кодексу України», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Вища рада правосуддя виходила з того, що члени ВРП були викликані як свідки у кримінальному провадженні, у якому судді Окружного адміністративного суду міста Києва є підозрюваними, за обставин, коли органом досудового розслідування до ВРП ще не направлено клопотань стосовно суддів ОАСК. При цьому повістки про виклик не містять вичерпної інформації, передбаченої статтею 137 КПК України.

"З огляду на визначені Конституцією України та Законом України "Про Вищу раду правосуддя" повноваження Вищої ради правосуддя виклик членів Ради на допит у спосіб, не передбачений КПК України, порушує гарантії незалежності членів ВРП та містить ознаки втручання у діяльність членів ВРП і створення штучних перешкод у їхній роботі", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва не може передати повістки про виклик до НАБУ восьми суддям, адже вони перебувають у відпустці.

Як повідомлялося, голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру.

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