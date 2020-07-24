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ВСП пожаловался в Офис Генпрокурора из-за вызова своих членов на допрос по делу Вовка

ВСП пожаловался в Офис Генпрокурора из-за вызова своих членов на допрос по делу Вовка

Киев  •  УНН

 • 11860 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Высший совет правосудия обратился к Офису Генпрокурора с просьбой расследовать "вмешательство в деятельность" членов ВСП, которых вызвали на допрос в качестве свидетелей в деле судей Окружного административного суда Киева, который возглавляет Павел Вовк. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВСП.

"22 июля 2020 года в Высший совет правосудия поступили сообщения членов ВСП Виктора Грищука, Павла Гречкивского и Олега Прудивуса о вмешательстве в их деятельность... Решением от 23 июля 2020 года Высший совет правосудия обратился в Офис Генерального прокурора с просьбой обеспечить проверку этих сообщений с соблюдением предписаний статьи 19 Конституции Украины и статьи 214 "Начало досудебного расследования" Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Высший совет правосудия исходил из того, что члены ВСП были вызваны в качестве свидетелей в уголовном производстве, в котором судьи Окружного административного суда города Киева являются подозреваемыми, при обстоятельствах, когда органом досудебного расследования в ВСП еще не направлено ходатайств в отношении судей ОАСК. При этом повестки о вызове не содержат исчерпывающей информации, предусмотренной статьей 137 УПК Украины.

"Учитывая определенные Конституцией Украины и Законом Украины "О Высшем совете правосудия" полномочия Высшего совета правосудия, вызов членов Совета на допрос способом, не предусмотренным УПК Украины, нарушает гарантии независимости членов ВСП и содержит признаки вмешательства в деятельность членов ВСП и создания искусственных препятствий в их работе", - отмечается в сообщении.

Напомним, Окружной административный суд города Киева не может передать повестки о вызове в НАБУ восьми судьям, ведь они находятся в отпуске.

Как сообщалось, председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и председателю Государственной судебной администрации Украины сообщено о подозрении.

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