ВРП відмовилася відсторонити заступника голови ОАСК Аблова
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Вища рада правосуддя ухвалила відмовити у задоволенні клопотання Генпрокурора про тимчасове відсторонення заступника голови Окружного адміністративного суду Києва Євгена Аблова. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВРП.
“В результаті розгляду клопотання ВРП дійшла висновку, що докази, якими обґрунтована підозра, висунута судді Євгенію Аблову, здобуті у спосіб, що не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, — без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час розслідування іншого кримінального провадження”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на думку ВРП, не обґрунтована наявність ризиків, на які посилається Генеральний прокурор у своєму клопотанні, що можуть виникнути в разі продовження здійснення правосуддя суддею Євгенієм Абловим. Зокрема, серед матеріалів, доданих до клопотання, відсутні розписки про отримання суддею матеріалів понад 50 адміністративних справ, які він начебто може знищити чи спотворити.
Також Офісом Генерального прокурора не надано доказів того, що суддя Євгеній Аблов має можливість впливати на свідків та підозрюваних, яких допитуватимуть під час досудового розслідування, і протиправно перешкоджати у такий спосіб встановленню обставин кримінального правопорушення.
“Виходячи з цих обставин, Вища рада правосуддя ухвалила відмовити у задоволенні клопотання Генерального прокурора про тимчасове відсторонення судді Окружного адміністративного суду міста Києва Аблова Євгенія Валерійовича від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності”, — зазначається в повідомленні.
Як повідомлялося, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про повернення без розгляду Генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про відсторонення від правосуддя голови ОАСК Павла Вовка.
Нагадаємо, 1 вересня 2020 року Вища рада правосуддя розглянула клопотання Генерального прокурора про тимчасове відсторонення голови Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступника та суддів цього ж суду у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
Як повідомляли раніше у САП, голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру.