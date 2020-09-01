ВРП відмовилася відстороняти голову ОАСК Вовка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Вища рада правосуддя ухвалила рішення про повернення без розгляду Генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про відсторонення від правосуддя голови ОАСК Павла Вовка. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВРП.
“Вища рада правосуддя ухвалила рішення повернути без розгляду Генеральному прокурору Венедіктовій Ірині Валентинівні клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя голови Окружного адміністративного суду міста Києва Вовка Павла В’ячеславовича у зв’язку з тим, що долучені до клопотання матеріали кримінального провадження не містять доказів належного вручення судді повідомлення про підозру і, відповідно, він не набув статусу підозрюваного”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 1 вересня 2020 року Вища рада правосуддя розглянула клопотання Генерального прокурора про тимчасове відсторонення голови Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступника та суддів цього ж суду у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
Як повідомляли раніше у САП, голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру.