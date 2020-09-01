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ВСП отказался отстранять голову ОАСК Вовка

Киев • УНН

 • 16172 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Высший совет правосудия принял решение о возвращении без рассмотрения Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайства об отстранении от правосудия председателя ОАСК Павла Вовка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВСП.

ВСП отказался отстранять голову ОАСК Вовка

"Высший совет правосудия принял решение вернуть без рассмотрения Генеральному прокурору Венедиктовой Ирине Валентиновне ходатайство о временном отстранении от правосудия председателя Окружного административного суда города Киева Вовка Павла Вячеславовича в связи с тем, что приобщенные к ходатайству материалы уголовного производства не содержат доказательств надлежащего вручения судье сообщения о подозрении и, соответственно, он не получил статус подозреваемого", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 сентября 2020 года Высший совет правосудия рассмотрел ходатайство Генерального прокурора о временном отстранении председателя Окружного административного суда города Киева, его заместителя и судей этого же суда в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Как сообщали ранее в САП, председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и председателю Государственной судебной администрации Украины сообщено о подозрении.

Украинские Национальные Новости

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