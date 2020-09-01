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"Плівки Вовка": членам ВРП заявили відводи у розгляді клопотання про відсторонення голови ОАСК

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Вища рада правосуддя розглядає клопотання про тимчасове відсторонення голови Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка та його заступників, тоді як прокурори САП заявили про відводи деяких членів ВРП, передає УНН із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Плівки Вовка": членам ВРП заявили відводи у розгляді клопотання про відсторонення голови ОАСК

"1 вересня 2020 року Вища рада правосуддя розглядає клопотання Генерального прокурора про тимчасове відсторонення голови Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступника та суддів цього ж суду у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. При цьому прокурори САП на підставі здобутих детективами НАБУ матеріалів, що підтверджують позаслужбові взаємовідносини суддів ОАСК з окремими членами ВРП, заявили відводи", - повідомили у пресслужбі.

Також у НАБУ нагадали, що у серпні 2019 року під час розгляду питання про відсторонення суддів ОАСК у зв’язку з притягненням їх до відповідальності ВРП відмовила у задоволенні клопотання, а після того, як у липні 2020 року суддям ОАСК повідомили про підозру у захопленні державної влади та втручанні у діяльність державних діячів, ВРП звинуватила НАБУ у організації інформаційної кампанії, яка нібито загрожує незалежності судової влади.

У Бюро нагадують, що за процесуального керівництва САП розслідують факти вчинення корупційних злочинів головою та суддею ОАСК, а також головою Державної судової адміністрації України.

"При цьому, зібрані під час негласних слідчих (розшукових) дій матеріали свідчать про те, що голова ОАСК має безпрецедентний вплив на окремих членів ВРП. Відтак, виникають обґрунтовані сумніви щодо об’єктивності та неупередженості таких членів, тому їм було заявлено відводи", - наголосили у НАБУ.

Нагадаємо, Верховний суд не передав до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду справу про визначення підслідності провадження у так званій справі про "плівки Окружного адміністративного суду Києва".

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