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Справа плівок ОАСКу: Верховний суд не передав до ВАКС справу про визначення підслідності

Київ • УНН

 • 13993 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Верховний суд не передав до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду справу про визначення підслідності провадження у так званій справі про "плівки Окружного адміністративного суду Києва". Про це у Facebook інформує пресслужби рада громадського контролю НАБУ, передає УНН.

Справа плівок ОАСКу: Верховний суд не передав до ВАКС справу про визначення підслідності

“Судді Верховного суду Олександр Ємець (головуючий), Наталія Білик і Валентина Щепоткіна не передали до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду справу про визначення підслідності у справі плівок ОАСКу”, — повідомили в пресслужбі.

У РГК нагадали, що 17 липня НАБУ вручило підозри: голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову та ще 5 суддям цього суду. Їх звинувачують у втручанні в роботу Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Національного агентства з питань запобігання корупції та Державної судової адміністрації, впливу на рішення Конституційного Суду.

“Верховний Суд мав би передати справу про вирішення підслідності до апеляції ВАКС, адже всі скарги і клопотання у справах НАБУ і САП розглядаються виключно в Антикорсуді. Але судді повернули назад подання Апеляційного суду Києва”, — зазначили в пресслужбі.

У РГК вважають, що рішення ВС “впливає на хід всього кримінального провадження по „плівкам ОАСКу“, створюючи реальну загрозу для подальшого об’єктивного і неупередженого розслідування”.

“Крім цього, це рішення може створити небезпечний прецедент для інших справ, коли підозрювані чи їхні захисники будуть намагатися оскаржувати підслідність справ НАБУ у звичайних судах, намагаючись таким чином уникнути розгляду у ВАКС в порушення норм КПК”, — зазначили в РГК.

Як повідомлялося, голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку вручили повістки на допити до Національного антикорупційного бюро України.

Нагадаємо, голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що перебуває в Україні та готовий прийти на допит у порядку, передбаченому КПК, до Національного антикорупційного бюро України.

Зазначимо, минулого тижня голова НАБУ Артем Ситник раніше заявив, що Національне антикорупційне бюро не допитало голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, оскільки його адвокати просили перенести допит на пів години пізніше, але прийшли раніше.

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