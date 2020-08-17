Ситник пояснив, чому не відбувся допит голови ОАСК Вовка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Національне антикорупційне бюро України не допитало голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, оскільки його адвокати просили перенести допит на пів години пізніше, але прийшли раніше. Про це під час брифінгу сказав директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні пан Вовк приходив на допит, сторона захисту просила перенести на пів години, але прийшли раніше й через п'ять хвилин одразу пішли…", - сказав Ситник.
За його словами, Вовк запрошений також на 18 серпня.
"Наскільки я знаю на завтра він запрошений… Я думаю, що процесуальна поведінка буде належним чином здійснюватися", - розповів Ситник.
Нагадаємо, голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк заявив, що прийшов на допит до Національного антикорупційного бюро України у зазначений час по повістці, проте не застав нікого на місці та через 40 хвилин очікування пішов.
Як повідомлялося, голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку вручили повістки на допити до Національного антикорупційного бюро України.
Нагадаємо, голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що перебуває в Україні та готовий прийти на допит у порядку, передбаченому КПК, до Національного антикорупційного бюро України.
Раніше в УНН повідомлялося, що Окружний адміністративний суд міста Києва не може передати повістки про виклик до НАБУ восьми суддям, адже вони перебувають у відпустці.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та суддів ОАСК у справі щодо можливого захоплення влади керівництвом суду.
Як повідомляли раніше у САП, голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру.