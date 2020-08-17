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Допит голови ОАСК: Вовк заявив, що не застав у НАБУ нікого, окрім журналістів

Допит голови ОАСК: Вовк заявив, що не застав у НАБУ нікого, окрім журналістів

Київ • УНН

 • 13339 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк заявив, що прийшов на допит до Національного антикорупційного бюро України у зазначений час по повістці, проте не застав нікого на місці та через 40 хвилин очікування пішов. Про це Вовк повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні о 8 годині ранку мав відбутися допит…Я, як законослухняний громадянин, прийшов на призначений час, проте не застав в НАБУ нікого, крім журналістів, яким хтось дбайливо повідомив час мого приходу. Слідчого на місці не виявилося", - написав Вовк.

За його словами, адвокати спробували з'ясувати, чому слідчого немає, проте він не брав слухавку.

"40 хвилин очікування. І ми пішли", - зазначив Вовк.

Вовк вважає, що НАБУ не збирається розслідувати справу.

Як повідомлялося, голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку вручили повістки на допити до Національного антикорупційного бюро України.

Нагадаємо, голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що перебуває в Україні та готовий прийти на допит у порядку, передбаченому КПК, до Національного антикорупційного бюро України.

Раніше в УНН повідомлялося, що Окружний адміністративний суд міста Києва не може передати повістки про виклик до НАБУ восьми суддям, адже вони перебувають у відпустці.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та суддів ОАСК у справі щодо можливого захоплення влади керівництвом суду.

Як повідомляли раніше у САП, голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру.

Українські Національні Новини

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