Допрос главы ОАСК: Вовк заявил, что не застал в НАБУ никого, кроме журналистов

КИЕВ. 17 августа. УНН. Глава Окружного административного суда города Киева Павел Вовк заявил, что пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины в указанное время по повестке, однако не застал никого на месте и через 40 минут ожидания ушел. Об этом Вовк сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.