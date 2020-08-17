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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 101894 просмотра

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4 марта, 13:25 • 107348 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127341 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101253 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102080 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 104045 просмотра

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4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

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Сытник объяснил, почему не состоялся допрос главы ОАСК Вовка

Сытник объяснил, почему не состоялся допрос главы ОАСК Вовка

Киев  •  УНН

 • 13110 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины не допросило главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка, поскольку его адвокаты просили перенести допрос на полчаса позже, но пришли раньше. Об этом во время брифинга сказал директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

"Сегодня господин Вовк приходил на допрос, сторона защиты просила перенести на полчаса, но пришли раньше и через пять минут сразу ушли...", - сказал Сытник.

По его словам, Вовк приглашен также на 18 августа.

"Насколько я знаю завтра он приглашен... Я думаю, что процессуальное поведение будет должным образом осуществляться", - рассказал Сытник.

Напомним, глава Окружного административного суда города Киева Вовк заявил, что пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины в указанное время по повестке, однако не застал никого на месте и через 40 минут ожидания ушел.

Как сообщалось, главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку вручили повестки на допросы в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Напомним, глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что находится в Украине и готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК, в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Ранее в УНН сообщалось, что Окружной административный суд города Киева не может передать повестки о вызове в НАБУ восьми судьям, ведь они находятся в отпуске.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка и судей ОАСК по делу о возможном захвате власти руководством суда.

Как сообщали ранее в САП, главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и главе Государственной судебной администрации Украины сообщено о подозрении.

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