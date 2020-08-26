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Дело пленок ОАСК: Верховный суд не передал в ВАКС дело об определении подследственности

Киев • УНН

 • 13993 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Верховный суд не передал в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда дело об определении подследственности производства по так называемому делу о "пленках Окружного административного суда Киева". Об этом в Facebook информирует пресс-служба совета общественного контроля НАБУ, передает УНН.

Дело пленок ОАСК: Верховный суд не передал в ВАКС дело об определении подследственности

"Судьи Верховного суда Александр Емец (председатель), Наталья Билык и Валентина Щепоткина не передали в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда дело об определении подследственности по делу пленок ОАСК", - сообщили в пресс-службе.

В СОК напомнили, что 17 июля НАБУ вручило подозрения: председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще 5 судьям этого суда. Их обвиняют во вмешательстве в работу Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Государственной судебной администрации, влияния на решения Конституционного Суда.

"Верховный Суд должен передать дело о решении подследственности в апелляции ВАКС, ведь все жалобы и ходатайства по делам НАБУ и САП рассматриваются исключительно в Антикорсуде. Но судьи вернули назад представление Апелляционного суда Киева", - отметили в пресс-службе.

В СОК считают, что решение ВС "влияет на ход всего уголовного производства по "пленкам ОАСК", создавая реальную угрозу для дальнейшего объективного и беспристрастного расследования".

"Кроме того, это решение может создать опасный прецедент для других дел, когда подозреваемые или их защитники будут пытаться оспаривать подследственность дел НАБУ в обычных судах, пытаясь таким образом избежать рассмотрения в ВАКС в нарушение норм УПК", - отметили в СОК.

Как сообщалось, председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку вручили повестки на допросы в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Напомним, председатель Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что находится в Украине и готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК, в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Отметим, на прошлой неделе председатель НАБУ Артем Сытник заявил, что Национальное антикоррупционное бюро не допросило главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка, поскольку его адвокаты просили перенести допрос на полчаса позже, но пришли раньше.

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