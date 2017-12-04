В ВР хотят пригласить руководителей силовых структур
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Фракция "Блока Петра Порошенко" призвала спикера парламента Андрей Парубия пригласить в парламент руководителей Национального антикоррупционного бюро, Генпрокуратуры, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Службы безопасности Украины. Об этом во время заседания Согласительного совета заявил лидер фракции БПП Артур Герасимов, передает корреспондент УНН.
Он считает недопустимым конфликты между правоохранительными органами.
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"Андрей Владимирович (председатель Верховной Рады Андрей Парубий - ред.). Мы обращаемся к Вам, пригласить в сессионный зал руководителей НАБУ, САП, Генпрокуратуры и СБУ, чтобы они ответили на вопросы", - подчеркнул парламентарий.
Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины проведет расследование в отношении действий сотрудников Службы безопасности Украины во время обысков и передаст его результаты в Генпрокуратуру.