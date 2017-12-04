В ВР хотят пригласить руководителей силовых структур

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 8441 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 21142 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100242 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110055 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130581 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106533 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108154 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113225 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117424 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123203 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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В ВР хотят пригласить руководителей силовых структур

Киев  •  УНН

 • 10578 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Фракция "Блока Петра Порошенко" призвала спикера парламента Андрей Парубия пригласить в парламент руководителей Национального антикоррупционного бюро, Генпрокуратуры, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Службы безопасности Украины. Об этом во время заседания Согласительного совета заявил лидер фракции БПП Артур Герасимов, передает корреспондент УНН.

Он считает недопустимым конфликты между правоохранительными органами.

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"Андрей Владимирович (председатель Верховной Рады Андрей Парубий - ред.). Мы обращаемся к Вам, пригласить в сессионный зал руководителей НАБУ, САП, Генпрокуратуры и СБУ, чтобы они ответили на вопросы", - подчеркнул парламентарий.

Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины проведет расследование в отношении действий сотрудников Службы безопасности Украины во время обысков и передаст его результаты в Генпрокуратуру.

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