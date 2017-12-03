Всі агенти НАБУ використовують контрабандну техніку в роботі - Генпрокурор

“Усі так звані агенти НАБУ набрані з порушенням закону. Згідно до законодавства усіх співробітників бюро мали добирати на конкурсі, але десятки агентів, у тому числі, ті двоє, які були зафіксовані на конспіративній квартирі, обрані на закритих процедурах, що порушує закон”, — сказав він.

Генпрокурор зазначив, що ці агенти використовують нелегальне обладнання в своїй роботі.

“Далі більше: ми маємо нелегальних агентів, вони використовують незаконні методи провокацій, жоден з них не допущений до державної таємниці, але в той же час їм надаються матеріали „прослушки“ СБУ, що є кримінальним злочином, вони самі використовують незареєстровану в Україні прослуховувальну техніку, завезену контрабандним шляхом”, — сказав Ю.Луценко.

Як повідомляв УНН, керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що розкриття прізвищ агентів НАБУ є ризиком для успішного завершення операції.