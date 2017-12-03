Все агенты НАБУ используют контрабандную технику в работе - Генпрокурор

“Все так называемые агенты НАБУ набранные с нарушением закона. Согласно законодательству всех сотрудников бюро должны были подбирать на конкурсе, но десятки агентов, в том числе, те двое, которые были зафиксированы на конспиративной квартире, избранные на закрытых процедурах, что нарушает закон”, — сказал он.

Генпрокурор отметил, что эти агенты используют нелегальное оборудования в своей работе.

“Дальше больше: мы имеем нелегальных агентов, они используют незаконные методы провокаций, ни один из них не допущен к государственной тайне, но в то же время им предоставляются материалы „прослушки“ СБУ, что является уголовным преступлением, они сами используют незарегистрированную в Украине прослушивающую технику, ввезенную контрабандным путем”, — сказал Луценко.

Как сообщал УНН, руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что раскрытие фамилий агентов НАБУ является риском для успешного завершения операции.