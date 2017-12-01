Розкриття прізвищ агентів НАБУ є ризиком для успішного завершення операції - Ситник

"Я розцінюю це вкрай негативно, тому, що це розкриття державної таємниці. Порушувати справу по цьому факту – це не наша підслідність. Але те, що відбувається (є таке слово радянське – "вредительство"). Це – елемент кримінального правопорушення, тому що дані до цих людей має розголошувати лише керівник антикорупційного бюро. Я не давав згоди на розкриття цієї інформації – розшифровка агента це ризик завжди в кінці операції", - сказав Ситник.

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