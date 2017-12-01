Раскрытие фамилий агентов НАБУ является риском для успешного завершения операции - Сытник

"Я расцениваю это крайне негативно, потому что это раскрытие государственной тайны. Возбуждать дело по этому факту - это не наша подследственность. Но то, что происходит (есть такое слово советское - "вредительство"). Это - элемент уголовного преступления, потому что данные к этим людям должен разглашать только руководитель антикоррупционного бюро. Я не давал согласия на раскрытие этой информации - расшифровка агента это риск всегда в конце операции", - сказал Сытник.

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