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Ситник назвав "рецепт" для нормальної роботи НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Аполітичність, невибірковість і дотримання закону є рецептом подальшої нормальної роботи Національного антикорупційного бюро. Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив керівник НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.

“Якщо ми проаналізуємо ті справи, які у нас є, то там представники всіх політичних сил... І якщо проаналізувати кожне розслідування, то там кожен заявляє про політичне переслідування. Тому для себе особисто я бачу рецепт, який дасть нам можливість далі працювати, — аполітичність, невибірковість і дотримання закону”, — сказав А.Ситник.

Нагадаємо, минулого тижня Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження за фактами можливого розголошення директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником відомостей, які можуть містити держтаємницю.

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