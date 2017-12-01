Ситник назвав "рецепт" для нормальної роботи НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Аполітичність, невибірковість і дотримання закону є рецептом подальшої нормальної роботи Національного антикорупційного бюро. Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив керівник НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
“Якщо ми проаналізуємо ті справи, які у нас є, то там представники всіх політичних сил... І якщо проаналізувати кожне розслідування, то там кожен заявляє про політичне переслідування. Тому для себе особисто я бачу рецепт, який дасть нам можливість далі працювати, — аполітичність, невибірковість і дотримання закону”, — сказав А.Ситник.
Нагадаємо, минулого тижня Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження за фактами можливого розголошення директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником відомостей, які можуть містити держтаємницю.