У ГПУ підтвердили інформацію про те, що розпочали справу щодо Ситника

Як поінформували у прес-службі ГПУ, 16 листопада Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю ГСУ ГПУ розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні за зверненням народного депутата України О.С.Масоріної та заявою І.В. Німець за фактами можливого розголошення директором НАБУ А.С.Ситником відомостей, що становлять державну таємницю, проведення службовими особами НАБУ та САП слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій стосовно Німець І.В., що призвело до порушення недоторканості приватного життя, таємниці її листування та телефонних розмов, а також розголошення даних досудового розслідування, що ганьблять честь і гідність останньої, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 328, ч. 2 ст. 387 КК України.

У відомстві додали, що наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, за даними власних джерел УНН, ГПУ відкрила провадження щодо директора НАБУ на підставі звернення народного депутата.