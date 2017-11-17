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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 42764 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 63584 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 71187 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 73647 просмотра

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13:14 • 61117 просмотра

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В ГПУ подтвердили информацию о том, что начали дело в отношении Ситника

В ГПУ подтвердили информацию о том, что начали дело в отношении Ситника

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по фактам возможного разглашения директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Ситником сведений, которые могут содержать гостайну, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Как сообщили в пресс-службе ГПУ, 16 ноября Управление по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью ГСУ ГПУ начало досудебное расследование в уголовном производстве по обращению народного депутата Украины О.С.Масориной и заявлением И.В.Нимец по фактам возможного разглашения директором НАБУ А.С.Ситником сведений, составляющих государственную тайну, проведение должностными лицами НАБУ и САП следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении Нимец И.В., что привело к нарушению неприкосновенности частной жизни, тайны ее переписки и телефонных разговоров, а также разглашение данных досудебного расследования, порочащие честь и достоинство последней, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 328, ч. 2 ст. 387 УК Украины.

В ведомстве добавили, что в настоящее время досудебное расследование продолжается.

Напомним, по данным собственных источников УНН, ГПУ открыла производство в отношении директора НАБУ на основании обращения народного депутата.

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