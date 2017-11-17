В ГПУ подтвердили информацию о том, что начали дело в отношении Ситника

Как сообщили в пресс-службе ГПУ, 16 ноября Управление по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью ГСУ ГПУ начало досудебное расследование в уголовном производстве по обращению народного депутата Украины О.С.Масориной и заявлением И.В.Нимец по фактам возможного разглашения директором НАБУ А.С.Ситником сведений, составляющих государственную тайну, проведение должностными лицами НАБУ и САП следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении Нимец И.В., что привело к нарушению неприкосновенности частной жизни, тайны ее переписки и телефонных разговоров, а также разглашение данных досудебного расследования, порочащие честь и достоинство последней, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 328, ч. 2 ст. 387 УК Украины.

В ведомстве добавили, что в настоящее время досудебное расследование продолжается.

Напомним, по данным собственных источников УНН, ГПУ открыла производство в отношении директора НАБУ на основании обращения народного депутата.