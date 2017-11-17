В ГПУ подтвердили информацию о том, что начали дело в отношении Ситника
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по фактам возможного разглашения директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Ситником сведений, которые могут содержать гостайну, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Как сообщили в пресс-службе ГПУ, 16 ноября Управление по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью ГСУ ГПУ начало досудебное расследование в уголовном производстве по обращению народного депутата Украины О.С.Масориной и заявлением И.В.Нимец по фактам возможного разглашения директором НАБУ А.С.Ситником сведений, составляющих государственную тайну, проведение должностными лицами НАБУ и САП следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении Нимец И.В., что привело к нарушению неприкосновенности частной жизни, тайны ее переписки и телефонных разговоров, а также разглашение данных досудебного расследования, порочащие честь и достоинство последней, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 328, ч. 2 ст. 387 УК Украины.
В ведомстве добавили, что в настоящее время досудебное расследование продолжается.
Напомним, по данным собственных источников УНН, ГПУ открыла производство в отношении директора НАБУ на основании обращения народного депутата.