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ГПУ відкрила провадження щодо директора НАБУ

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження щодо директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Про це УНН стало відомо з власних джерел.

"Розпочато провадження", - сказав співрозмовник агентства.

За попередньою інформацією, як зазначило джерело, провадження відкрито на підставі звернення народного депутата.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження щодо чинного Генерального прокурора України Юрія Луценка.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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