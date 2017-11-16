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НАБУ відкрило кримінальне провадження проти Луценка - Кузьмін

НАБУ відкрило кримінальне провадження проти Луценка - Кузьмін

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти чинного генпрокурора Юрія Луценка. Про це повідомив колишній заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Проти Луценка порушено чергову кримінальне провадження ... За моєю заявою НАБУ зареєструвало і початок розслідування кримінального провадження про незаконне збагачення генпрокурора Луценко", - йдеться в повідомленні. 

Також Р.Кузьмін опублікував офіційний лист НАБУ з цього приводу і зазначив, що це вже п’ята кримінальне провадження, порушену проти нинішнього генпрокурора за його заявами.

Як повідомляв УНН, ГПУ склала підозру Кузьміну, в якого знайшли золоту лопату.

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