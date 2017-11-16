НАБУ відкрило кримінальне провадження проти Луценка - Кузьмін

"Проти Луценка порушено чергову кримінальне провадження ... За моєю заявою НАБУ зареєструвало і початок розслідування кримінального провадження про незаконне збагачення генпрокурора Луценко", - йдеться в повідомленні.

Також Р.Кузьмін опублікував офіційний лист НАБУ з цього приводу і зазначив, що це вже п’ята кримінальне провадження, порушену проти нинішнього генпрокурора за його заявами.

Як повідомляв УНН, ГПУ склала підозру Кузьміну, в якого знайшли золоту лопату.