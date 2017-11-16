НАБУ открыло уголовное производство против Луценко - Кузьмин
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против действующего генпрокурора Юрия Луценко. Об этом сообщил бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Против Луценко возбуждено очередное уголовное производство ... По моему заявлению НАБУ зарегистрировало и начало расследования уголовного производства о незаконном обогащении генпрокурора Луценко”, — говорится в сообщении.
Также Кузьмин опубликовал официальное письмо НАБУ по этому поводу и отметил, что это уже пятое уголовное производство, возбужденное против нынешнего генпрокурора по его заявлениям.
Как сообщал УНН, ГПУ составила подозрение Кузьмину , у которого нашли золотую лопату.