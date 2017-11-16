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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 19212 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 36159 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 47100 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 52227 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 47369 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 92402 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99918 просмотра

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НАБУ открыло уголовное производство против Луценко - Кузьмин

НАБУ открыло уголовное производство против Луценко - Кузьмин

Киев  •  УНН

 • 16598 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против действующего генпрокурора Юрия Луценко. Об этом сообщил бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Против Луценко возбуждено очередное уголовное производство ... По моему заявлению НАБУ зарегистрировало и начало расследования уголовного производства о незаконном обогащении генпрокурора Луценко”, — говорится в сообщении.

Также Кузьмин опубликовал официальное письмо НАБУ по этому поводу и отметил, что это уже пятое уголовное производство, возбужденное против нынешнего генпрокурора по его заявлениям.

Как сообщал УНН, ГПУ составила подозрение Кузьмину , у которого нашли золотую лопату.

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