ГПУ открыла производство в отношении директора НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Ситника. Об этом стало известно из собственных источников.
"Начато производство", - сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, как отметил источник, производство открыто на основании обращения народного депутата.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство относительно действующего Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.