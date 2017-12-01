Сытник назвал "рецепт" для нормальной работы НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Аполитичность, неизбирательность и соблюдение закона является рецептом дальнейшей нормальной работы Национального антикоррупционного бюро. Об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил руководитель НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.
"Если мы проанализируем те дела, которые у нас есть, то там представители всех политических сил... И если проанализировать каждое расследование, то там каждый заявляет о политическом преследовании. Поэтому для себя лично я вижу рецепт, который даст нам возможность дальше работать, - аполитичность, неизбирательность и соблюдение закона", - сказал А.Ситник.
Напомним, на прошлой неделе Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по фактам возможного разглашения директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником сведений, которые могут содержать гостайну.