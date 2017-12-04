У ВР хочуть запросити керівників силових структур

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Фракція “Блоку Петра Порошенка” закликала спікера парламенту Андрія Парубія запросити до парламенту керівників Національного антикорупційного бюро, Генпрокуратури, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Служби безпеки України. Про це під час засідання Погоджувальної ради заявив лідер фракції БПП Артур Герасимов, передає кореспондент УНН.

Він вважає неприпустимим конфлікти між правоохоронними органами.

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"Андрію Володимировичу (голова Верховної Ради Андрій Парубій - ред.). Ми звертаємося до Вас, запросити до сесійної зали керівників НАБУ, САП, Генпрокуратури та СБУ, аби вони відповіли на запитання", - підкреслив парламентар.

Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро України проведе розслідування щодо дій працівників Служби безпеки України під час обшуків та передасть його результати до Генпрокуратури. 

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